Inter-Empoli 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Empoli 2-0 ha permesso all’indiscussa capolista di ritornare a vincere, dopo tre settimane senza averlo potuto fare tra Madrid, Napoli e sosta per le nazionali. Il successo di ieri, fra i dati statistici, vede anche una cifra tonda per Inzaghi.

TRE – Gli assist consecutivi in Serie A per Alessandro Bastoni. Peraltro tutti per compagni di reparto: a Bologna aveva permesso a Yann Bisseck di fare gol con un gran cross, contro il Napoli aveva mandato a segno l’altro esterno Matteo Darmian, pure lui formalmente un difensore. È la prima volta che gli capita.

CINQUE – I gol di Federico Dimarco in questa Serie A. Il numero 32, peraltro un ex, aveva già deciso la partita d’andata (Empoli-Inter 0-1, 24 settembre) e ha eguagliato il suo record in un singolo campionato, col Verona nel 2020-2021 ma su trentacinque presenze. Non solo: ha anche pareggiato il primato di gol in stagione, contando tutte le competizioni. Sono sei, come l’anno scorso, ma con sedici presenze in meno: trentaquattro contro cinquanta.

VENTI – Le vittorie dell’Inter nelle ventidue partite giocate in casa contro l’Empoli. Quella di ieri è la quattordicesima in Serie A, poi ne sono arrivate sei in Coppa Italia. Mai un pareggio: nelle restanti due si sono imposti i toscani, sempre a gennaio e per 0-1.

VENTITRÉ – I mesi dopo cui Alexis Sanchez è tornato a segnare su azione in Serie A. Curiosamente non accadeva proprio dal suo ultimo Inter-Empoli giocato, dove aveva chiuso il 4-2 il 6 maggio 2022. Da lì in poi, in campionato, aveva colpito solo su rigore al Genoa lo scorso 4 marzo.

CENTO – Le vittorie di Simone Inzaghi da allenatore dell’Inter, su centocinquanta partite in tutte le competizioni. Una cifra tonda che arriva doppiando esattamente le gare non vinte, equamente divise fra venticinque pareggi e venticinque sconfitte.