Agresti: «Difficoltà gol Lautaro Martinez? Non da dibattito!»

Lautaro Martinez anche ieri non ha fatto gol e il suo digiuno prosegue, dato che con l’Inter non segna dal 28 febbraio. Ma Agresti non crede che questo possa essere un problema di alcun tipo: le sue parole da Radio Radio Mattino Sport e News.

TUTTO DEFINITO – Per Stefano Agresti la capolista ha già fatto il suo: «Sull’Inter ormai siamo su un argomento che stimola in pochi. È un argomento fuori discussione: ha vinto contro l’Empoli, non possiamo parlare quasi di niente. Non possiamo aprire dibattiti nemmeno sulle difficoltà recenti di Lautaro Martinez di fare gol, perché sarebbero un qualcosa in più. La vittoria dell’Inter ormai è fuori discussione».