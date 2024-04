Serie A, iniziative speciali nella 32ª giornata: anche per Inter-Cagliari

La Lega Serie A ha presentato un’iniziativa speciale per la prossima giornata di campionato. Nelle dieci partite, fra cui anche Inter-Cagliari, previste delle attività dedicate per la promozione del Made in Italy. Di seguito il comunicato.



MADE IN ITALY – Si è svolta oggi a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, la conferenza stampa di presentazione della 32ª Giornata della Serie A TIM 2023/2024 dedicata alla promozione del Made in Italy con l`obiettivo di confermare il posizionamento dell’Italia all’estero e il ruolo fondamentale del calcio e dello sport tra le maggiori eccellenze del nostro Paese. Presenti all`evento i ministri delle Imprese e del Made in Italy e per lo Sport e i Giovani, Adolfo Urso e Andrea Abodi, e l’amministratore delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo.

L`iniziativa si inserisce nell`ambito degli eventi organizzati per la Giornata Nazionale del Made in Italy che, a partire da quest’anno, verrà celebrata ogni 15 aprile, nel giorno dell’anniversario della nascita del più grande genio italiano, Leonardo da Vinci. Tradizione secolare nel nostro Paese, il calcio è indubbiamente un patrimonio da tutelare e parte integrante del saper fare e dell’ingegno italiano: quattro volte campione del mondo, l’Italia gode di un grande prestigio all’estero ed è fra i 5 campionati professionistici più importanti di Europa e del mondo insieme a Regno Unito, Spagna, Germania e Francia.

Per l`occasione, durante la 32ª Giornata di Serie A, in ogni stadio il podio porta pallone, l’arco di allineamento dinanzi al quale tutte le squadre si schiereranno e la lavagna luminosa per le sostituzioni saranno personalizzati con l’adesivo dell’iniziativa. Al momento del sorteggio del campo, tutti i Capitani si scambieranno il gagliardetto brandizzato `Made in Italy` e in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata. Infine, sui maxischermi sarà trasmesso lo spot realizzato per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana, mentre lo speaker dello stadio leggerà un messaggio per informare i tifosi presenti sugli spalti.

SERIE A – LE PARTITE DELLA 32ª GIORNATA



Lazio-Salernitana venerdì 12 aprile ore 20.45

Lecce-Empoli sabato 13 aprile ore 15

Torino-Juventus sabato 13 aprile ore 18

Bologna-Monza sabato 13 aprile ore 20.45

Napoli-Frosinone domenica 14 aprile ore 12.30

Sassuolo-Milan domenica 14 aprile ore 15

Udinese-Roma domenica 14 aprile ore 18

Inter-Cagliari domenica 14 aprile ore 20.45

Fiorentina-Genoa lunedì 15 aprile ore 18.30

Atalanta-Verona lunedì 15 aprile ore 20.45