Orlando: «Skriniar? Andava venduto prima! Ora un problema, l’Inter…»

Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato così della questione Skriniar che tiene banco in casa Inter

SBAGLI – Questa l’opinione di Orlando: «Skriniar? La società ha sbagliato! Marotta come sempre è uno dei migliori se non il migliore dei dirigenti. In quella situazione andava venduto prima. Non l’hanno gestita bene e adesso è un problema, per l’Inter è molto importante. Hanno Champions League, Coppa Italia e campionato».