Serena: «Inter, credere allo scudetto! Skriniar? Regalarlo a fine anno no»

L’Inter stasera contro l’Empoli riprende il suo cammino in campionato con il sogno di una difficilissima rimonta al Napoli capolista. Aldo Serena, intervenuto a Sky Sport, dice la sua sulla corsa scudetto ma anche sulla situazione di Skriniar

TRA CAMPO E MERCATO – L’Inter in campionato nutre il sogno di una complicatissima rimonta scudetto al Napoli che attualmente sembra imperforabile. Secondo Aldo Serena, i giocatori hanno il dovere di crederci: «Se l’Inter può rimontare il Napoli? Io credo che i numeri dicano questo, invece il modo di giocare del Napoli dice di no. A metà campionato però i giocatori devono per forza crederci». Immancabile un pensiero alla situazione di Milan Skriniar: «Se trattenere Skriniar fino a giugno o darlo via subito? Penso che attualmente guadagnare qualche milione sia importante, l’Inter ha bisogno di incassare. Regalarlo a fine anno in questo momento non è l’ideale».