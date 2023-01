Inter-Empoli, Correa dal 1′ è un’opzione! Fuori Lautaro Martinez o Dzeko?

Inter-Empoli è la sfida che andrà in scena a San Siro alle 20.45 per la diciannovesima giornata di Serie A. Secondo le ultime, Inzaghi potrebbe sorprendere in attacco con Correa dal 1′ (vedi articolo). Chi rimarrà fuori tra Lautaro Martinez e Dzeko?

FOCUS ATTACCO – Inter-Empoli, Monday Night della diciannovesima giornata di Serie A, potrebbe vedere una sorpresa nell’attacco nerazzurro. Simone Inzaghi infatti sta riflettendo su Joaquin Correa: l’argentino potrebbe dunque avere una chance dal 1′ dopo molto tempo. A farne le spese sarebbe uno tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, assolutamente insostituibili nell’undici di fiducia del tecnico interista. Va da sé, però, che dopo il dispendio di energie extra in finale di Supercoppa italiana e soprattutto in vista dei prossimi impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League uno dei due deve pur rifiatare. L’indiziato principale al momento è Dzeko per una questione puramente anagrafica. In tutto questo Romelu Lukaku è a disposizione di Inzaghi ma partirà dalla panchina. A breve ulteriori aggiornamenti.