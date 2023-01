Orlando: «L’Inter ha fatto una grande partita ridimensionando il Napoli!»

L’Inter ha battuto il Napoli che ha incassato così la prima sconfitta della stagione dopo un cammino da record. Secondo Massimo Orlando, la squadra di Inzaghi è riuscita a ridimensionare la capolista. Poi un commento sulla diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito il suo intervenuto a TMW Radio

RIDIMENSIONATO – L’Inter ha battuto il Napoli a San Siro riaprendo una corsa scudetto che prima della sosta per i Mondiali sembra chiusa. Secondo Massimo Orlando, la squadra di Luciano Spalletti ne esce un tantino ridimensionata: «L’Inter ha giocato una grande partita col Napoli e lo ha ridimensionato. Milan-Roma credo sia la partita da tenere sott’occhio. Il Milan ha una grande occasione, la Roma gioca male ma porta a casa vittorie come la Juventus. Anche la Juve gioca male ma porta a casa punti e va bene così. Ma non so quanto possa durare facendo così»