FOTO – Moriero piange la scomparsa di Vialli: «Non sarai mai dimenticato»

Francesco Moriero, ex attaccante dell’Inter, attraverso un post pubblicato sui social ha ricordato con un messaggio, Gianluca Vialli, scomparso ieri prematuramente all’età di 58 anni.

ADDIO CAMPIONE – Anche Francesco Moriero piange la scomparsa di Gianluca Vialli, icona del calcio italiano e non solo. Questo il messaggio pubblicato attraverso una foto pubblicata sui social che li ritrae entrambi in campo: «CIAO CAMPIONE! che tu possa riposare in pace, non sarai mai dimenticato». Di seguito la storia Instagram.

Fonte: Pagina Instagram [Francesco Moriero]