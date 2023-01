Capuano: «Inter, dal calendario di gennaio un vantaggio. Non viaggia mai!»

Capuano ha parlato del calendario dell’Inter per quanto riguarda il mese di gennaio. I nerazzurri hanno il vantaggio di non lasciare quasi mai la Lombardia

DETTAGLIO − Giovanni Capuano, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha individuato un piccolo particolare sul mese dei nerazzurri: «Calendario Inter? Apparentemente semplice ma poi i big match arriveranno. L’Inter però può avere un piccolo vantaggio. Ovvero non viaggia mai perché al di là della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita andrà a Monza, poi a Cremona. Quindi rimarrà sempre in zona. Il Milan e le altre rivali no. Gestirsi e guadagnare più ore di sonno non sono dettagli da sottovalutare».