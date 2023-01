Ordine: «Stasera, mal di pancia per chi perde. Kessié? Rido per una cosa»

Stasera Milan-Inter assegnerà il primo trofeo dell’anno, la Supercoppa Italiana. Ne parla Ordine. Lo stesso giornalista ha poi individuato un particolare nell’ipotetico scambio Brozovic-Kessié

CAMPO E MERCATO − In collegamento su Tutti Convocati, Franco Ordine ha parlato della Supercoppa Italiana. Poi una sua considerazione su Kessié-Brozovic. Le sue parole: «Chi perde stasera va in contro a tre-quattro giorni di mal di pancia, di titoli velenosi, di incazzature tra tifosi, di commenti critici. Brozovic-Kessié? Evidente che il calcolo va fatto su questi termini: visto che Calhanoglu funziona in quel ruolo e Asllani cresce bene in quel ruolo, l’Inter prende Kessié. Ma il paradosso divertente è il conguaglio che chiede l’Inter al Barcellona, che al momento sta in mezzo ad una strada. Il problema di Inter e Milan è il Napoli che sta facendo una cosa stratosferica».