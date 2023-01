Brozovic-Kessié, il Barcellona libera i suoi intermediari: si va avanti − SM

Resta in piedi, nonostante le smentite dell’Inter, lo scambio fra Marcelo Brozovic e Franck Kessié. L’ivoriano vuole lasciare. Il Barcellona agisce tramite intermediari

IN PIEDI − Lo scambio Brozovic-Kessié resta in piedi. Il centrocampista ivoriano vuole lasciare Barcellona per giocare e avere più spazio e minutaggio. Come riporta Daniele Miceli di Sport Mediaset, all’Inter non sono arrivate proposte ufficiali, ma il club azulgrana al momento sta agendo tramite degli intermediari. In casa nerazzurra, arrivano smentite ma la situazione è in evoluzione. Fondamentali gli ultimi giorni di mercato.