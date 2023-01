Smalling, la Roma vuole risposte: l’Inter osserva e prepara l’offerta − Sky

L’Inter in estate potrebbe rivoluzionare la difesa. Skriniar e de Vrij sono in scadenza di contratto e potrebbero anche decidere di non rinnovare. I nerazzurri stanno quindi cercando delle soluzioni per non farsi trovare impreparati. La società avrebbe già pronta un’offerta per Chris Smalling della Roma

OFFERTA ALLETTANTE − In casa Inter preoccupa la situazione legata ai rinnovi di molti calciatori. In particolare il vero problema per i nerazzurri potrebbe riguardare la difesa dove ci sono in scadenza Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Inoltre a giugno scadrà anche il prestito di Acerbi e se l’Inter non otterrà uno sconto sarà difficile che possa riscattare il difensore. La società sta comunque pensando a delle alternative per non farsi trovare impreparata. Secondo quanto riportato da Paolo Assogna a Sky Sport 24, uno dei possibili rinforzi potrebbe essere Chris Smalling per il quale la società nerazzurra avrebbe già pronta un’offerta allettante. Le sue parole: «La Roma si aspetta una gesto di riconoscenza da parte di Smalling. La società ha sempre creduto in lui e lo ha sostenuto anche quando aveva molti problemi fisici. Il difensore inglese interessa però anche ad altre squadre come la Juventus e l’Inter. I nerazzurri in particolare sarebbero pronti a offrirgli un contratto triennale con una più concreta possibilità di giocare in Champions League. Guardando infatti la classifica, il club milanese è più avanti rispetto ai giallorossi. Ora tocca a lui prendere una decisione perché la Roma la sua proposta l’ha già fatta».