Ordine: «Inter, no alibi! Recupero a Bologna? Basta ipocrisie, strategia»

Franco Ordine ritiene che l’Inter non abbia più giustificazioni dopo l’uscita dalla Champions League. Poi, ritorna sul recupero a Bologna, dando la colpa al club nerazzurro

APPROCCIO INTER − Il parere di Ordine sull’uscita dei nerazzurri dalla Champions League: «Adesso non c’è più l’alibi e la giustificazione dell’impegno settimanale e quindi sono alla pari con tutti gli altri. Tranne la Juventus e l’Atalanta che sono ancora in coppa. Poi naturalmente in classifica gli manca ancora una partita».

COLPA − Dopo l’attacco di qualche giorno fa (vedi articolo), Ordine ribadisce la sua su Bologna-Inter: «Il punto sul recupero è semplicissimo. Bisogna sfatare tutte le ipocrisie dette sue questo argomento. Chi ha fatto in modo di buttare la palla sempre più in la è solo e soltanto l’Inter. È legittimo come atteggiamento difensivo ma risponde esattamente ad una strategia, ovvero quella di portare molto più avanti il recupero della partita, evitando che finisse nel frullatore degli impegni delle settimane con le coppe».

Fonte: Milan news