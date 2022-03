La Juventus vince a Marassi: Sampdoria KO. Candreva sbaglia un rigore

La Juventus ha battuto la Sampdoria per 1-3. La squadra di Allegri non sbaglia un colpo. Candreva si è divorato un calcio di rigore sullo 0-2

ANCORA JUVENTUS − Match intenso a Marassi tra Sampdoria e Juventus, aperto fino all’ultimo. Nel primo tempo, i bluerchiati sembrano partire meglio con una potenziale palla-gol al quarto minuto con Thorsby, troppo altruista in area di rigore. Al primo affondo però la Juventus colpisce. Minuto 23′, ripartenza fulminea guidata da Alvaro Morata che va a destra da Cuadrado e dal suo cross basso arriva la sfortunata autorete di Yoshida. La Sampdoria prova a reagire al gol preso andando vicino al gol del pari otto minuti più tardi con Stefano Sensi. Ma il giocatore in prestito dall’Inter si fa ipnotizzare davanti Szczesny. Nel finale, arriva il raddoppio bianconero. Fallo in area di Colley e dal dischetto non sbaglia Alvaro Morata. Nella ripresa, esce fuori l’orgoglio della Sampdoria che si avvicina alla rete prima con Caputo e poi con Augello. Ma al 74′, l’episodio che può cambiare il match. Rabiot colpisce la palla con la mano in area e causa il calcio di rigore. Ma dal dischetto, Candreva si fa bloccare da Szczesny. Nel finale di partita, arrembaggio dei bluCerchiati che riescono a trovare la via del gol con Sabiri dagli estremi di una punizione deviata da Morata. Proprio però nel momento migliore dei genovesi, arriva il gol KO definitivo di Morata che all’88’ sfrutta anche la complicità di Falcone.