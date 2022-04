Onana ‘lascia’ in anticipo l’Ajax e vola in Camerun: aspetta solo l’Inter – TS

Onana secondo quanto riportato questa mattina da TuttoSport, ha lasciato in anticipo l’Ajax per volare in Camerun a un mese dal termine della stagione. Ora aspetta solo l’Inter.

ADDIO IN ANTICIPO – André Onana è volato in patria, in Camerun, lasciando anticipatamente l’Ajax. A un mese dal termine del campionato (Ajax primo in classifica a quota 75 punti), il calciatore è stato spedito in vacanza e ritroverà il campo solo ad Appiano Gentile, nel corso del ritiro estivo con l’Inter.

Fonte: TuttoSport

