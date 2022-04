Inter bella e concreta, Brozovic illumina. Calhanoglu il migliore: le pagelle – TS

L’Inter annulla del tutto la Roma davanti i 75mila di San Siro e torna in testa al campionato. Hakan Calhanoglu decisivo con due assist, standing ovation invece per Marcelo Brozovic. Di seguito le pagelle dei nerazzurri secondo TuttoSport.

LE PAGELLE – La difesa dell’Inter annulla totalmente l’attacco della Roma, ottima prestazione come al solito di Milan Skriniar e Stefan de Vrij: 6,5 per entrambi. Chi spicca in difesa, però, è Federico Dimarco, che agisce da regista dietro in sostituzione di Alesandro Bastoni e aggiunge solidità al muro: voto 7. Dumfries come Bolt, trova il quinto gol stagionale dopo quello realizzato all’andata contro i giallorossi: voto 7,5. Stesso voto anche per Marcelo Brozovic, che illumina San Siro e con una magia realizza il momentaneo 2-0. Quando esce è standing ovation: voto 7,5. Riesce a fare addirittura meglio Hakan Calhanoglu, il migliore della partita secondo TuttoSport: programmato per verticalizzare, tenta anche la fucilata dalla distanza. Poi serve due assist raggiungendo Mimmo Berardi in classifica generale: voto 8. Bene anche l’attacco dell’Inter, con Lautaro Martinez che trova il ventesimo centro stagionale con un colpo di testa: 7 in pagella.

Fonte: TuttoSport – S.P.

