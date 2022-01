Nuovo stadio Inter e Milan, nodi da sciogliere. Lavori al via nel 2023? – TS

Sul Tuttosport, oggi in edicola, si analizza la questione relativa al nuovo stadio di Inter e Milan. Il quotidiano analizza i prossimi step e le tempistiche per la costruzione dell’impianto

TEMPI – Inter-Milan, in programma sabato, sarà il primo derby giocato dopo la scelta del progetto di Populus per il nuovo stadio delle due squadre milanesi. Nel giro di cinque anni, quindi, se verranno rispettati gli iter ed i tempi, la stracittadina milanese si giocherà nella “Cattedrale” disegnata da Populus. Il 2022 è l’anno in cui verranno definiti i piani di intervento dettagliati: quello economico-finanziario e quello esecutivo. Populus dovrà predisporre interventi precisi, con l’inizio dei lavori che dovrebbe avvenire tra il 2023 ed il 2024. L’ultimo atto di San Siro sarà la cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 2026, con il nuovo stadio che sarebbe operativo dalla stagione 2026/27.

Fonte: Tuttosport