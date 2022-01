VIDEO – Eriksen firma con il Brentford, un messaggio ai nuovi tifosi

Christian Eriksen è ufficialmente un giocatore del Brentford (vedi comunicato). L’ex centrocampista dell’Inter tornerà dunque a giocare in Premier League. Di seguito il videomessaggio ai suoi nuovi tifosi.

SALUTO – Eriksen dopo l’ufficialità della firma sul contratto con il nuovo club, manda un messaggio ai suoi nuovi tifosi, quelli del Brentford: «Ciao a tutti, sono Christian Eriksen. Sono felice di annunciare che ho firmato per il Brentford FC, non vedo l’ora di cominciare! Spero di vedervi presto».

Things you absolutely love to see ❤#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/FhvDlMLAxL

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022