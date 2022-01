Adriano: «Derby, che ricordi! Inzaghi può ripetersi. Mio figlio all’Inter…»

Adriano, ex attaccante di Inter, in una lunga intervista su TuttoSport ha parlato della squadra allenata da Simone Inzaghi e inevitabilmente del derby in programma sabato contro il Milan.

IL DERBY – Adriano inizia subito la lunga intervista parlando inevitabilmente dei derby, ricordandone uno in particolare: «Inter-Milan? Conservo ricordi bellissimi di quelle partite. Giocare un derby lascia ricordi che uno porta con sé per tutta la vita. Ma quello contro i rossoneri dei miei connazionali Dida e Kakà è stato grandioso: abbiamo vinto 3-2 e ho segnato due gol, una delle quali al 47′ del secondo tempo, semplicemente fantastico. Una sensazione spettacolare, ci consentì di sconfiggere i rivali cittadini a tempo scaduto. In un altro derby, invece, il mio gol con il braccio? La Lega italiana non mi sospese e neanche prese provvedimenti. Qualora poi quel pallone fosse stato toccato con la mano, non era comunque intenzionale».

LA STAGIONE – Adriano parla della stagione dei nerazzurri allenati da Inzaghi, del campionato di Serie A e della sfida in Europa contro il Liverpool: «Inter prima in classifica? Me lo aspettavo, o comunque lo speravo. I nerazzurri hanno un’ottima squadra. Simone Inzaghi è un ottimo allenatore, così come Antonio Conte. I risultati, però, sono a favore del primo. L’Inter anche quest’anno ha la possibilità di vincere lo scudetto. I derby sono così particolari che può succedere di tutto. A Milano il derby significa dare tutto. Credo che Lautaro Martinez e Alexis Sanchez lasceranno il segno. Credo inoltre che l’Inter possa battere il Liverpool in UEFA Champions League. Con impegno e dedizione i nerazzurri potranno diventare campioni d’Europa».

FIGLIO E DOCUMENTARIO – Adriano parla del film che stanno girando sulla sua vita, e di suo figlio, che ha da poco firmato un contratto con il Gremio: «Il film su di me sarà un documentario, sono molto onorato di questo. Sarà diviso in tre episodi, con i racconti della mia carriera ricostruiti attraverso le mie storie. La popolarità nei primi anni 2000, i traguardi raggiunti, le lotte personali e familiari e, soprattutto, l’amore che ho sempre provato per le mie origini. Prima esperienza da professionista per mio figlio? Sì, ha firmato con il Gremio. Inter? una possibilità che non vedo l’ora possa concretizzarsi. Vederlo all’Inter sarebbe un onore, oltre che un’emozione fortissima. Ha molto talento, avrà una carriera brillante».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna