Mondellini (C&F): «Suning, investiti più di 800 milioni nell’Inter. Cessione…»

Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter e delle possibili strategie di Suning per il futuro del club nerazzurro

VALUTAZIONE – Queste le parole di Luciano Mondellini: «Suning ha comprato l’Inter anni fa, investendo anche più di 800 milioni è normale che chiedano un miliardo. Ma oggi la società è piena di debiti. Un ulteriore problema arriva con gli interessi, 25-30 milioni l’anno, il che significa che questi soldi non vengono destinati al calciomercato, tanto per capirci».

STADIO – Mondellini si esprime sulla questione stadio: «Entrambe (Inter e Milan, ndr) aspettano l’ufficialità dello stadio e sono transeunte. Un conto è vendere uno stabilimento nuovo di pacca, un altro uno che è storico ma non all’avanguardia. Elliot incasserà tutti i profitti della vendita del Milan, Suning no: il compratore dell’Inter dovrà sobbarcarsi i debiti della società nerazzurra. È come col mutuo di una casa. Le cessioni potrebbero essere imminenti dopo l’ok per lo stadio, ma potrebbero decidere di aspettare i proventi del nuovo impianto».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna