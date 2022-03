Nosotti: «Inter, il problema è fisiologico ma occhio ad una soluzione»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, si è concentrato sui problemi dell’Inter. Sulla falsariga di quanto aggiornato (vedi articolo), il giornalista analizza un tipo di soluzione

PROBLEMI E SOLUZIONI − Nosotti espone una panoramica su come i nerazzurri possano uscire da questo momento: «Alexis Sanchez può benissimo fare il trequartista in corso d’opera. L’Inter crea un po’ meno ma comunque sempre tanto. È un problema di gamba e di testa, ossia fisiologico. Questa squadra è stata fatta con coerenza e qualità. Rimane sempre il miglior attacco, ha perso qualcosa ultimamente in fisicità. Un Sanchez che arriva a giocare dietro le linee può essere una soluzione di maggior pericolosità. Vederli tutti e tre insieme è interessante. Lautaro Martinez? Ci sta un appannamento, c’è da dire che Edin Dzeko, che è bravissimo a giocare con la squadra, gli riesce meno oggi. È mancato Hakan Calhanoglu nel gol e nell’assist. L’Inter deve passare di qui e su un lavoro di squadra fatto sulla testa».