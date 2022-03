Inter-Salernitana, Inzaghi pensa ad almeno un cambio per reparto: il punto

Simone Inzaghi pensa ad alcuni cambi nella formazione che scenderà in campo in Inter-Salernitana per trovare la vittoria e tornare ad ingranare: la situazione.

CAMBI – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi pensa almeno un cambio per reparto in Inter-Salernitana per tornare ad ingranare la marcia giusta. In difesa si potrebbe vedere Andrea Ranocchia al posto di Stefan de Vrij. A centrocampo Roberto Gagliardini e Arturo Vidal insidiano Hakan Calhanoglu, mentre Matteo Darmian potrebbe sostituire Ivan Perisic. In attacco c’è il rebus Lautaro Martinez, ombra di se stesso. Edin Dzeko è insostituibile, ma gli servirebbe rifiatare. Alexis Sanchez si candida, mentre Joaquin Correa farà ingresso a partita in corso. Dall’inizio però dovrebbero esserci il Toro ed il bosniaco.

Fonte: SportMediaset.it