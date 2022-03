Inter-Salernitana, dubbio Lautaro Martinez. Inzaghi pensa ad una variante

Questa sera sarà in programma Inter-Salernitana. Gara che i nerazzurri dovranno assolutamente portare a casa. Intanto, Inzaghi medita su Lautaro Martinez e pensa ad una nuova variante offensiva

AIUTO − Inter-Salernitana per riprendere il feeling con la vittoria e il gol. Match fondamentale questa sera al Giuseppe Meazza per i nerazzurri di Simone Inzaghi, a secco di tre punti in campionato dalla gara col Venezia di fine gennaio. Il tecnico piacentino sta limando gli ultimi dettagli sulla formazione da mandare in campo dal primo minuto. Come riporta Sport Mediaset, rimane il dubbio Lautaro Martinez, coinvolto in un periodo nerissimo dal punto di vista realizzativo. Intanto, Inzaghi riflette anche su una possibile variante offensiva da utilizzare a gara in corso anche per aiutare lo stesso Toro: Alexis Sanchez sulla trequarti. Soluzione, peraltro, già utilizzata nella gara persa col Sassuolo 0-2.