Ordine: «Inter e Milan con gomme sgonfie. Ad Appiano non c’è serenità»

Franco Ordine ha commentato il periodo di Inter e Milan, reduci dal pari in Coppa Italia. Poi, ha criticato Simone Inzaghi e l’ambiente costruito ad Appiano Gentile

CIFRA TECNICA − Ordine ritiene due squadre superiori: «Se sei in ballo, come si dice anche dalle mie parti, devi ballare. Non mi meraviglio di questo sviluppo del campionato: la cifra tecnica Napoli e Inter è superiore al Milan. Azzurri e rossoneri, che hanno subito innumerevoli infortuni e assenze, sono rimaste lassù nonostante tutto, e credo che questo sia un merito che va al di là della classifica».

AMBIENTE − Ordine poi commenta il percorso dei tre allenatori in testa: «Luciano Spalletti, è vero che con Inter e Roma non ha mai vinto, ma non dimentichiamo da dove venivano: i nerazzurri riportati in Champions League con il caso Mauro Icardi, senza dimenticare i successi in Russia, due volte campione. Stefano Pioli, invece, ha fatto il salto di qualità dopo il 5-0 di Bergamo e l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic dando dimostrazione di serenità e di equilibrio che non c’è ad Appiano Gentile dove Simone Inzaghi ripete che la missione del club è arrivare nelle prime quattro dopo aver parlato dello scudetto della stella. Ma ciò che emerge da tutto questo è che Milan e Inter hanno le gomme sgonfie dopo la Coppa Italia».

Fonte: teleclubitalia