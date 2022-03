Ciarravano: «Inter, scarto tra gol fatti ed expected goals enorme. Il motivo»

L’Inter stasera contro la Salernitana vuole tornare alla vittoria e continuare a correre verso lo scudetto. I nerazzurri vogliono vincere anche se, il dato sugli Expected Goals, è preoccupante. Ecco la spiegazione di Paolo Ciarravano a Sky Sport.

EXPECTED GOALS – L’Inter alle 20:45 affronta la Salernitana a San Siro in un match importantissimo. I nerazzurri devono assolutamente tornare alla vittoria in campionato con la squadra che vuole dimenticare il mese di febbraio nerissimo. A Sky Sport intanto, Paolo Ciarravano ha analizzato il momento dell’Inter e provato a dare una spiegazione tramite gli Expected Goals e i gol fatti. «Inter, una squadra che tira tanto ma fa pochi gol. Dall’inizio dell’anno solare l’Inter ha uno/due problemi. Convertire le chiare occasioni in gol la percentuale è sotto il 42%. Cosa sono gli Expected Goals? Gli Expected Goals sono i tiri fatti da una squadra ai quali viene poi assegnata una probabilità di fare gol sulla base delle caratteristiche del tiro stesso e degli eventi da cui scaturisce. Tutti i tiri non sono uguali e sommando tutte questi dati lo scarto tra i gol segnati e tra gli Expected Goals è quasi di -7,69 punti. Uno scarto grande che la fa diventare la peggiore d’Europa».

Fonte: Sky Sport