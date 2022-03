Vecino rientra tra i pre-convocati dell’Uruguay: con lui un altro dell’Inter

Vecino è rientrato tra i pre convocati di Diego Alonso, CT dell’Uruguay, in vista delle prossime gare di qualificazione per Qatar 2022. Insieme al centrocampista, c’è un altro giocatore dell’Inter

GIOIA − Non solo Matias Vecino nei pre-convocati dell’Uruguay in vista delle gare di qualificazione ai Mondiali di Qatar del 2022. Presente nella lista anche Martin Satriano, attaccante dell’Inter in prestito in Francia al Brest. Bella soddisfazione per il giovane centravanti, partito proprio a gennaio da Milano per raggiungere l’altro nerazzurro Lucien Agoume tra le fila del club transalpino. Al momento, Satriano ha segnato tre gol in 5 gare di Ligue 1. L’Uruguay sarà impegnata rispettivamente il 24 e 29 marzo contro Perù e Cile.