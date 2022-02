Nosotti: «Inter, con un KO anche a Napoli perdi certezze. Tre giocatori…»

Marco Nosotti, presente su Sky Sport 24 come il collega Fabio Tavelli (vedi articolo), si concentra su un’ipotetica sconfitta dell’Inter a Napoli. Poi, una considerazione su tre giocatori nerazzurri

PERDITE − Per Nosotti, un KO a Napoli potrebbe lasciare qualche strascico: «Simone Inzaghi ha una buona empatia con il gruppo, ha sviluppato nuove conoscenze e nozioni. Per me l’Inter rimane la squadra forte, la più forte. Però obiettivamente, perdi con il Milan in quella maniera, perdi Napoli, puoi perdere ovviamente delle certezze in questo momento. Edin Dzeko ha fatto gol in coppa, ne ha fatti sette nelle prime nove ma poi solamente due; Lautaro Martinez non segna da un po’; entrambi compresi con Hakan Calhanoglu hanno fatto i due terzi dei gol dell’Inter. Se perdi un po’ questi e in classifica allora qualcosa la puoi lasciare. E’ una partita molto importante per lo scudetto. C’è da recuperare col Bologna ma bisogna capire come si presenterà in quella partita».