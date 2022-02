Tavelli: «Se l’Inter perdesse non scomparirebbe ma campanello d’allarme»

Fabio Tavelli, intervenuto all’interno degli studi di Sky Sport durante ‘La casa dello Sport’, ha presentato la gara tra Napoli e Inter. Il giornalista ha preso in considerazione l’ipotesi di una sconfitta della squadra di Simone Inzaghi

SCONTRI DIRETTI − Tavelli ha commentato il calendario dei nerazzurri nonché la sfida col Napoli: «Il 2022 aveva un grande bug per l’Inter, ossia il calendario. I nerazzurri sono sottoposti ad una serie di incontri veramente complicati, compresa la Coppa Italia dove se le sbrigata in maniera agevole ma la metteva di fronte alla Roma. Dopo aver perso il Derby, che l’Inter poteva anche vincerlo, bisogna capire se e come perderà a Napoli. Perché se perde non è che l’Inter scompaia. Potrebbe ritornare in testa alla classifica vincendo lo scontro da recuperare col Bologna. Sarebbe ovviamente un campanello d’allarme con il fatto che l’Inter avrebbe esaurito poi gli scontri al vertice, eccetto per quello con la Juventus».