Handanovic, Napoli-Inter per il riscatto: i precedenti fanno ben sperare

In Napoli-Inter, Handanovic cerca il riscatto dopo un Derby da dimenticare. Quando vede gli azzurri, sfodera sempre delle grandissime prestazioni

PORTA INVIOLATA CERCASI − Dopo aver ritrovato la porta imbattuta contro la Roma, Samir Handanovic cerca il bis. È da dicembre 2021 che l’Inter non ottiene due clean sheet consecutivi, in quel caso il portiere sloveno arrivò addirittura a quota sei. In Napoli-Inter, serve ovviamente una vittoria e perché no una porta inviolata, sempre segno di grande sicurezza e solidità difensiva. La gara del Diego Maradona sarà molto importante per Handanovic. Il capitano nerazzurro ha inciso in negativo nella sconfitta del Derby, non riuscendo a neutralizzare una conclusione non proprio eccellente di Olivier Giroud. Contro l’ex allenatore Luciano Spalletti, il quale ne ha forgiato piedi e abilità di costruzione durante il suo biennio in nerazzurro, occorre ritrovare il vero Handanovic.

PRECEDENTI − Quando vede il Napoli, molto spesso Handanovic sfodera sempre della grandi prestazioni. Negli ultimi incontri di campionato sia con Antonio Conte che con Simone Inzaghi in panchina, il capitano dell’Inter è stato molte volte decisivo. Straordinario nell’1-0 dello scorso dicembre 2020. La rete su rigore di Romelu Lukaku venne salvata alla grande da Handanovic. Lo sloveno fu autore di una prestazione incredibile riuscendo a parare praticamente di tutto. In quel caso, l’8 in pagella fu il voto più legittimo. Stessa cosa nella gara d’andata dell’attuale stagione. Gli ultimi 20′ di forcing partenopeo vennero arginati anche dalle mani di Handanovic. Provvidenziale il suo salvataggio sul colpo di testa Mario Rui a recupero inoltrato. I precedenti, quindi, sono dalla parte del numero uno interista. Potrà ripetersi anche in Napoli-Inter?