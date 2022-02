Napoli-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Serie A

Napoli-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 18:00. Partita valida per la 25ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la sesta del girone di ritorno. Si tratta di uno scontro diretto fondamentale, soprattutto dopo la sconfitta nel Derby di Milano. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Napoli-Inter

INDISPONIBILI – Squalificato ma anche infortunato Alessandro Bastoni, che non sarà della partita. Ancora fuori per infortunio Robin Gosens e Joaquin Correa, a cui si aggiunge Matias Vecino all’ultimo. Sempre in attesa di annuncio di cessione Gabriel Brazao (vedi articolo).

MODULO – In attesa di recuperare tutti gli infortunati, l’Inter di Simone Inzaghi al momento conosce solo il 3-5-2 come sistema di gioco di base.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic tra i pali. Al centro Stefan de Vrij con Milan Skriniar sul centro-destra con Federico Dimarco a sinistra o sul centro-sinistra con Danilo D’Ambrosio a destra, che potrebbe essere la soluzione a sorpresa. Questo è l’unico vero dubbio di Inzaghi a meno di due ore dalla partita.

CENTROCAMPO – Sulla destra Denzel Dumfries al posto di Matteo Darmian con Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Nicolò Barella alla sua destra e Hakan Calhanoglu alla sua sinistra.

ATTACCO – In avanti la coppia in vantaggio è quella formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez, sebbene Alexis Sanchez abbia qualche possibilità di strappare la conferma dal 1′ dopo la Coppa Italia.

Napoli-Inter, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 47 Franco Carboni, 88 Caicedo.

La probabile formazione del Napoli di Spalletti

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per i padroni di casa. Le scelte dell’ex Luciano Spalletti dipendono dall’utilizzo o meno degli ultimi calciatori del Napoli rientrati dalla Coppa d’Africa (vedi aggiornamenti). In attesa delle formazioni ufficiali di Napoli-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).