Non solo Fabbian: in Serie B debutto dal 1’ per Carboni, festa Mulattieri

Dei vari prestiti Inter in Serie B quello che sta facendo meglio è senza dubbio Fabbian, ancora in gol con la Reggina (vedi articolo). Non l’unico: questo pomeriggio debutto da titolare per Carboni ma il Cagliari perde, Mulattieri subentra nel finale e vince.

GLI ALTRI DI B – Dei cinque prestiti Inter in Serie B, oltre a Giovanni Fabbian, in campo altri due. Esordio da titolare da professionista per Franco Carboni. In Cagliari-Bari, complice la squalifica di Adam Obert, Fabio Liverani sceglie l’argentino: gioca fino al 63’, cambiato subito dopo un’ammonizione. Per i rossoblù pomeriggio storto: a vincere sono i pugliesi 0-1 con gol al 78’ del solito Walid Cheddira, con Eddie Salcedo non convocato per un problema fisico. Vince 1-0 sul Palermo il Frosinone di Samuele Mulattieri, entrato in campo all’83’, non impiegato Marco Pompetti nell’1-1 del Sudtirol col Cosenza.