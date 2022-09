Fabbian non si ferma più! Il prestito Inter in gol anche in Reggina-Cittadella

Altra rete per Giovanni Fabbian con la maglia della Reggina. Il centrocampista, arrivato in Calabria in prestito dall’Inter, ha segnato il gol del momentaneo 2-0

CHE INIZIO! − La Reggina ha battuto il Cittadella per 3-0 grazie anche al gol (il terzo) di Fabbian. Il giocatore in prestito dall’Inter sta vivendo un inizio di stagione devastante. Impatto da urlo per lui alla prima esperienza tra i grandi. Fabbian va di pari passo al rendimento della squadra calabrese, on fire in questo avvio di Serie B. Al Granillo il match si sblocca immediatamente al 22′ con la rete dell’ex Serie A Gagliolo. Nella ripresa, sale in cattedra proprio Fabbian che sigla il raddoppio su assist di Menez. Il baby nerazzurro è poi uscito al 64′ per far posto a Liotti. Nel finale, chiude la gara di Reggio Calabria Gori. Reggina primo a 15 punti.