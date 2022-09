Barzaghi: «Inter, l’Udinese è in forma, sarà battaglia fisica! Inzaghi…»

Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport 24 da Appiano Gentile, fa il punto sull’Inter alla vigilia della sfida contro l’Udinese

OBIETTIVO – Queste le parole di Matteo Barzaghi: «Udinese la squadra più in forma del campionato. È facile immaginare che possa essere una battaglia fisica, è reduce da quattro vittorie continuità. L’Inter dovrà trovare continuità in campionato, dopo la vittoria col Torino ed in Champions League. Questa mattina Inzaghi ha allenato i suoi giocatori con l’intento di avere una squadra “battagliera”. Nel pomeriggio la squadra partirà in aereo verso Udine. Domattina risveglio e poi alla Dacia Arena».