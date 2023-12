Nesti: «Doccia fredda Zhang. Inter statica sul mercato a gennaio!»

Le ultime di giornata vedono l’Inter divisa fra il bisogno di intervenire sul mercato e la necessità di risparmiare, come emesso dal Presidente Zhang. Sull’argomento si esprime Carlo Nesti nel corso della trasmissione di Radio Sportiva.

STATICA – Carlo Nesti dice la sua su una serie di problematiche che ruotano intorno all’Inter. Di seguito le dichiarazioni del giornalista intervenuto su “Microfono Aperto”: «Quella di Juan Cuadrado è una defezione importante. Anche se non riguarda un titolare lui è comunque un giocatore estremamente utile. Questo tendine d’Achille che non guarisce potrebbe dare vita molto probabilmente a un’operazione di mercato, come l’arrivo di Tiago Djaló. C’è da dire una cosa però. Proprio oggi Steven Zhang ha precisato che gennaio non dovrebbero esserci delle operazioni di mercato riguardanti l’Inter. Perché c’è questo debito Oaktree che pesa e fa sì che l’Inter non abbia grandi possibilità di arricchire ulteriormente la rosa. Quella nerazzurra è una rosa così ampia, la migliore della Serie A, che è quella che ha meno bisogno di rafforzamenti. Però se pensiamo a quest’infortuno di Cuadrado e all’attacco con Marko Arnautovic e Alexis Sanchez come riserve, che non convincono, è normale che i tifosi speravano che qualcuno arrivasse. Al momento Zhang ha riservato questa doccia fredda che indubbiamente farebbe pensare a un’Inter statica a gennaio».