Lazio-Inter, Pavard in gruppo! Convocazione, ma con un ‘limite’

CONVOCABILE – Lazio-Inter è la partita che si giocherà allo stadio Olimpico domenica alle ore 20.45, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi deve ancora fare i conti con assenze pesanti come quelle di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, ma anche con le condizioni non ottimali di Juan Cuadrado. Una buona notizia arriva però dall’allenamento odierno: Benjamin Pavard, out per infortunio dai primi di novembre, lavora in gruppo e per la sfida contro la Lazio è convocabile.

Il tecnico nerazzurro tira un parziale sospiro di sollievo poiché la presenza del francese tra i convocati non coincide con un suo impiego: è altamente improbabile infatti che Inzaghi decida di concedergli anche solo pochi minuti nella sfida con i biancocelesti. Più semplice che succeda in Coppa Italia contro il Bologna, mercoledì 20 dicembre, oppure sabato 23 dicembre contro il Lecce a San Siro.