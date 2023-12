Cuadrado verso l’operazione? L’Inter valuta! Giornata di risposte – Sky

Il futuro di Juan Cuadrado e, di conseguenza, anche dell’Inter, è ancora un’incognita. Di seguito gli aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle opzioni a disposizione.

SITUAZIONE IN EVOLUZIONE – La condizione fisica di Juan Cuadrado continua a far preoccupare l’Inter e lo stesso calciatore. Il problema al tendine d’Achille continua a tormentare il colombiano, in questo momento ad un bivio. Sulle opzioni poste davanti a Cuadrado e sulle tempistiche aggiorna Matteo Barzaghi, su Sky Sport 24: «Senza Denzel Dumfries e con Cuadrado che in questo momento non è in grado di garantire minuti senza soffrire dolore, l’Inter ha bisogno di trovare una soluzione in campo. Ed eventualmente, se il colombiano deciderà di operarsi, anche sul mercato. Sono attese in giornata valutazioni da questo punto di vista, quindi potrebbero esserci delle decisioni da prendere anche oggi. La situazione è in evoluzione ed è probabile che nelle ultime ore Cuadrado abbia svolto dei controlli per capire quali possono essere le soluzioni per superare questo problema». Buone notizie, invece, sul fronte Benjamin Pavard.