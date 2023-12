Inzaghi, per Lazio-Inter un altro obbligo di formazione

Resta complicata la situazione sulla catena di destra per Simone Inzaghi, in vista di Lazio-Inter. Le condizioni di Juan Cuadrado preoccupano e, con Denzel Dumfries indisponibile e Benjamin Pavard di rientro, il tecnico è obbligato nelle scelte.

OBBLIGO A DESTRA – L’ingaggio di Juan Cuadrado in estate si è rivelato (e si sta rivelando) decisamente un flop. Dopo il rientro dal precedente problema, per il colombiano si prospetta un altro stop. Il che porta, in vista di Lazio-Inter, a delle scelte obbligate per Simone Inzaghi sulla catena di destra. In via di recupero, difficilmente Benjamin Pavard sarà infatti in campo dal primo minuto. Mentre Denzel Dumfries è ancora indisponibile dopo il problema muscolare subìto nella trasferta di Napoli. Simone Inzaghi dovrà quindi fare ancora affidamento sull’instancabile (e insostituibile) Matteo Darmian, lanciando nuovamente Yann Bisseck come braccetto di destra. Per il tedesco si tratterebbe della seconda partenza da titolare in Serie A.