Zhang e la stella a zero! All’Inter servono 2 innesti, ma non c’è budget − CdS

Zhang da Nanchino reclama la seconda stella, ma all’Inter e a Simone Inzaghi servono necessariamente due innesti. Purtroppo non arriveranno.

ZERO DI BUDGET − Steven Zhang durante la cena natalizia ha lanciato in un video messaggio il suo appello: Inter, voglio la seconda stella. L’obiettivo è stato ben dichiarato già a partire da luglio, ovvero dal giorno di presentazione del ritiro ad Appiano Gentile. E al momento tutto sta andando per il verso giusto, visto il primo posto e i due punti di distanza dalla Juventus. Ma Inzaghi ha bisogno di almeno due innesti per allontanare definitivamente i rivali bianconeri e vincere lo Scudetto. Acquisti, che secondo il Corriere dello Sport, non arriveranno per mancanza di budget. Zhang, infatti, non metterà un euro a gennaio. L’Inter avrebbe bisogno di un attaccante, Taremi in cima alla lista, per far fronte alla lunga carestia dei due attaccanti di riserva Arnautovic e Sanchez. Ma non solo. Juan Cuadrado è a rischio operazione al tendine d’Achille. Nel caso decidesse di operarsi, l’Inter lo perderebbe per i prossimi mesi. Ma ad oggi l’unica soluzione per Inzaghi è quella di fare da sé, tra cui adattare Carlos Augusto a destra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno