Frosinone-Inter, dopo il Sassuolo non bisogna staccare la testa

Frosinone-Inter apre alle 20.45 la terzultima giornata di Serie A. Un’altra trasferta contro una pericolante, a sei giorni dalla disastrosa partita di Reggio Emilia col Sassuolo.

RIPARTIRE DA “CAPO” – Frosinone-Inter conta tanto per la lotta salvezza, ma zero per la squadra che da diciotto giorni ha vinto lo scudetto. Questo è giusto ribadirlo, perché in quest’ultima settimana in molti hanno gridato allo “scandalo” per quanto visto a Reggio Emilia. Un brutto spettacolo, vero, ma dove una squadra all’ultima spiaggia ha trovato una che di motivazioni non ne ha inevitabilmente più. E sarà così anche oggi, con l’unica differenza che il Frosinone a oggi è fuori dalla zona retrocessione. L’Inter non si gioca nulla, può “permettersi” di fare passi falsi ora che l’obiettivo l’ha raggiunto in maniera memorabile. Ma c’è in realtà una motivazione per tornare a vincere e chiudere al meglio la stagione: il record di punti del club, superabile solo facendo bottino pieno da qui a fine campionato.

Frosinone-Inter, quali cambi per Inzaghi?

LE ROTAZIONI PROSEGUONO – A Reggio Emilia si era vista una squadra irriconoscibile, non tanto negli interpreti quanto nel loro rendimento. Ed è possibile che i cambi continuino anche oggi, visto che per Frosinone-Inter sono attesi (per esempio) i rientri di Hakan Calhanoglu, Yann Sommer e Marcus Thuram, con Lautaro Martinez che cerca di sbloccarsi visto che non va in gol dallo scorso 28 febbraio. Ma se si vedrà qualche “seconda scelta” non sarà di certo da bocciare. Mentre il Frosinone di Eusebio Di Francesco, senza il portiere Stefano Turati che ha finito anzitempo la stagione, ha l’obbligo di schierare i migliori. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Frosinone-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.