Niente regalo di Natale per l’Inter, Djaló rischia di saltare! – TS

L’Inter rischia di non poter fare mercato a gennaio, e Djalò rischia di non arrivare a Milano. Tuttosport ripercorre la situazione negli uffici di Viale della Liberazione.

RISCHIO – L’Inter, come succede da anni a questa parte, è pronta a doversi rifinanziare il mercato di gennaio. Il discorso è basico, spiega Tuttosport: se non entrano i soldi dopo una cessione, difficilmente si potrà investire per un nuovo acquisto. Il regalo di Natale quest’anno l’ha portato in anticipo Steven Zhang: la comunicazione alla dirigenza è che non ci sta un euro da investire. Con tutto ciò che sta accendendo a livello societario, l’Inter si ritrova costretta a lasciar partire Sensi gratis a giugno e a non liberarlo già a gennaio a meno che non arrivi un’offerta congrua. Così facendo l’Inter rischia di perdere a zero anche Tiago Djaló. Il difensore centrale del Lille vuole lasciare la Francia a partire da gennaio: Ausilio era invece riuscito a bloccarlo per giugno. Adesso invece, rischia di saltare tutto con il calciatore che spinge per partire e con il club che chiede una cifra intorno ai cinque milioni. Una cifra che sembra una montagna da scalare per chi non ha i fondi sufficienti per poter spendere.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino