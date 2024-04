Nesti consola i tifosi della Juventus: «Calciopoli, Inter poi chiamata in causa!»

Tra Inter e Juventus non scorre buon sangue e questo non è un segreto. Ma che una fondazione di tifosi e avvocati bianconeri potesse addirittura sperare di buttare giù il club nerazzurro con un esposto alquanto ridicolo, non era facile da prevedere. Ne parla Carlo Nesti a Microfono Aperto, su Radio Sportiva, indorando la pillola ai poveri tifosi bianconeri

BATTAGLIA INFINITA – La battaglia tra Inter e Juventus sul campo quest’anno non ha avuto storia, per quanto a un certo punto la squadra di Massimiliano Allegri possa aver dato l’illusione di poter contrastare i nerazzurri: la classifica attuale recita -20 dalla vetta. Fuori dal campo non si fermerà mai, probabilmente. L’ultimo capitolo è l’esposto di un gruppo di tifosi bianconeri contro l’iscrizione al campionato dell’Inter: una roba chiaramente caduta già nel dimenticatoio. Su Radio Sportiva torna a parlarne Carlo Nesti, che per indorare la pillola ai tifosi juventini tira fuori Calciopoli.

CONSOLAZIONE – Parla così Nesti: «Continua ormai da tempo immemorabile questa battaglia tra Juventus e Inter, vorrei ricordare comunque che dopo 17 anni la Juventus ha chiuso la sua vertenza per Calciopoli e la vertenza che riguardava anche il cosiddetto ‘scudetto di carta’ dell’Inter. Nel momento in cui si è ritirata la società sarebbe il caso di chiudere con il passato, anche se me ne rendo conto che fa male perché tutti i tifosi juventini sanno come l’anno dopo la sentenza ordinaria abbia chiamato in causa l’Inter, alleggerendo la posizione di Moggi». Se basta così poco per consolarsi…