Lautaro Martinez incrocia Giroud: chi si gira di più? I numeri parlano!

Lautaro Martinez e Oliver Giroud sono pronti a sfidarsi di nuovo in Milan-Inter: chi si è ‘girato’ e inciso di più per le rispettive squadre finora? Parlano i numeri.

RICORDI – Nella settimana che conduce a Milan-Inter è difficile non rievocare tutti i ricordi legati ai tanti derby ‘della Madonnina’, anche quelli più dolorosi per i nerazzurri. Come nel caso della stagione 2021/2022, quando al ritorno la squadra di Simone Inzaghi venne rimontata dai rossoneri, che corsero così verso lo scudetto. La disfatta interista arrivò per mano di Oliver Giroud, che per ben due volte andò in gol. Da lì la famosa frase, diventata un goliardico sfottò ai danni dei tifosi nerazzurri, che recita “Si è girato Giroud”.

REALTÀ – Aprire il cassetto dei ricordi, anche quelli che contengono i meno piacevoli, è giusto. Ma lo è ancora di più tornare alla realtà dei fatti, analizzando quello che il momento attuale racconta. E la stagione 2023/2024, che potrebbe portare lo scudetto all’Inter proprio nel derby contro il Milan (in caso di vittoria), dice che a ‘girarsi’ di più è – indiscutibilmente – Lautaro Martinez. Il bomber, nonché leader e capitano, nerazzurro con i suoi numeri ha messo in silenzio non solo Giroud, ma anche tutta la Serie A, essendo al comando della classifica cannonieri.

Lautaro Martinez e Oliver Giroud a confronto

NUMERI – Proprio soffermandosi sui numeri, a pochi giorni da un nuovo incrocio in campionato fra i due attaccanti di Inter e Milan, è possibile notare una serie di dati interessanti. Considerando tutte le competizioni, fra campionato, Champions League, Coppa Italia e, rispettivamente Champions League ed Europa League, Lautaro Martinez ha disputato una partita in meno rispetto a Oliver Giroud. Nonostante questo l’argentino vanta ben ventisei gol totali, mentre il francese 15. Vince il centravanti del Milan, invece, sugli assist, anche se di poco: nove per il rossonero, sei per il nerazzurro. La resa dei conti ci sarà lunedì prossimo, dove i due potranno incrociarsi e duellare nuovamente sul campo faccia a faccia.