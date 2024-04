La Juventus perde ancora! Caso stipendi, ora dovrà pagare Cristiano Ronaldo

La Juventus perde ancora, e non in campionato. Si torna a parlare di caso stipendi! È arrivata in questi minuti la decisione del Collegio arbitrale a cui si è rivolto Cristiano Ronaldo, che sarà risarcito dal club bianconero.

ALTRA CONFITTA – Cristiano Ronaldo ha vinto l’arbitrato contro la Juventus per quanto riguarda il Caso stipendi. L’attaccante portoghese si era rivolto al Collegio arbitrale, per gli arretrati non versati per la cosiddetta “manovra stipendi” legati alla stagione 2020-2021. Adesso la Juventus sarà costretta a risarcire Cristiano Ronaldo pagando 19,5 milioni di euro.