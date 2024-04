Juventus, ma non era l’Inter a non pagare gli stipendi? Il caso Cristiano Ronaldo!

È uscita pochi minuti fa la notizia della vittoria di Cristiano Ronaldo nel ricorso per gli stipendi non corrisposti dalla Juventus nei suoi confronti. Un’altra decisione che fa cadere la narrazione anti-Inter, secondo la quale fossero proprio i nerazzurri a non corrispondere gli stipendi ai propri giocatori

RICORSO VINTO – Come spesso accade nei tribunali sportivi, la Juventus perde un’altra causa. Questa volta in favore di Cristiano Ronaldo, il quale aveva fatto ricorso proprio per stipendi non corrisposti per una cifra pari a circa 19 milioni di euro. Il Collegio Arbitrale ha espresso la sua decisione, che condanna i bianconeri a corrispondere all’asso portoghese una cifra vicina ai 10 milioni di euro, più interessi. Ma la vera questione è: come mai finora si è sempre e solo parlato – con i fatti che hanno sempre smentito le voci, peraltro – che fosse l’Inter a non pagare gli stipendi ai propri giocatori?

Juventus, la narrazione anti-Inter perde un altro pezzo

NARRAZIONE – Insomma, la narrazione anti-Inter perde un altro pezzo. O almeno, per quanto riguarda i tifosi della Juventus. Che tra un esposto e una diffida si ritrovano coinvolti in un altro caso controverso. Che va ad aggiungersi al ben noto Calciopoli (con i seguenti mille ricorsi persi), alla squalifica per doping di Paul Pogba, al caso scommesse che ha visto Fagioli coinvolto, così come la questione relativa lo scorso anno alle plusvalenze, con tanto di patteggiamento, penalizzazione ed esclusione dalle coppe europee. Senza andare, poi, a toccare il discorso Superlega. E intanto Cristiano Ronaldo si sfrega le mani.