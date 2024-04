Leao: «Roma e Inter, due partite importanti per la stagione»

Rafael Leao, intervento in conferenza stampa alla vigilia della sfida di ritorno di Europa League contro il Milan, ha parlato anche del prossimo impegno in campionato contro l’Inter, decisivo per la vittoria finale dello scudetto.

PARTITE IMPORTANTI – Rafael Leao non pensa solo alla sfida di ritorno di Europa League domani contro la Roma: «Tutti noi, anche io, non abbiamo fatto bene all’andata e abbiamo perso. Ma abbiamo ritrovato fiducia contro il Sassuolo perché non ci siamo arresi. Dopo la partita abbiamo parlato: ora avremo due partite molto importanti per questa stagione. Sono rimasto deluso dopo la partita di andata, perché potevo fare di più, non perché non ci ho provato. Le critiche? Al Milan ci stanno. Se siamo qui è perché abbiamo qualità, la pressione abbiamo è buona. Ho imparato a fare un calcio diverso in Italia».