Ravezzani: «Inter-Torino, data che può variare. Scelta giusta»

Tra i tanti temi legati al mondo nerazzurro, uno che tiene banco negli ultimi giorni è la data di Inter-Torino. Una partita la cui data è ancora da definire. Secondo Fabio Ravezzani tutto dipenderà da un’altra partita.

DATA DA DEFINIRE – Inter-Torino, che giorno e a che ora? Resta ancora da definire quando avrà luogo la sfida successiva al derby contro il Milan, per l’Inter. E, come riporta Fabio Ravezzani, la Lega Serie A avrebbe preso una decisione a riguardo. Queste le sue parole, su Twitter: “La Lega Calcio ha deciso giustamente che l’Inter dovrà vincere e celebrare lo scudetto giocando e festeggiando in campo e non aspettando altri risultati, sul divano. La data di Inter-Torino, sabato alle ore 15, potrà quindi variare in base al risultato del derby di lunedì“.

Inter-Torino, data e festeggiamenti: gli scenari

SCENARI – Per intenderci, sono tre gli scenari relativi a Inter-Torino. Il primo, quello che ci auguriamo tutti, è che sia la prima partita da campioni d’Italia. Questo sarebbe possibile in caso di vittoria nel derby contro il Milan, che porterebbe i nerazzurri a +17 con 15 punti ancora a disposizione. Il secondo vedrebbe un pareggio nel derby e a quel punto la gara contro il Torino sarebbe decisiva per lo scudetto, per il quale servirebbe la vittoria (con un pari i rossoneri resterebbero a -14 con 15 punti a disposizione, ma un pari non basterebbe perché, in caso di arrivo a pari punti, ci sarebbe lo spareggio). Infine lo scenario peggiore: con una sconfitta nel derby contro il Milan, all’Inter non basterebbe la vittoria contro il Torino. Con un +11 e 15 punti a disposizione, infatti, bisognerà farne cinque. E sarebbe tutto rimandato alla gara successiva, in trasferta contro il Sassuolo.