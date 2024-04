Milan-Inter, Dumfries o Darmian? Tre indizi fanno una prova di Inzaghi

Simone Inzaghi si prepara a delineare la formazione titolare che scenderà in campo in Milan-Inter. Chi sceglierà fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian? Cerchiamo di capirlo analizzando una tendenza.

SCELTE – Con il countdown iniziato per Milan-Inter, al quale mancano soli cinque giorni, i tempi sono abbastanza maturi per iniziare a ragionare sulle probabili scelte di Simone Inzaghi. Il gruppo nerazzurro, che l’allenatore piacentino ha riabbracciato proprio oggi dopo aver concesso due giorni di riposo, è praticamente al completo. Dunque le possibilità che si aprono dinnanzi al mister sono ampie e variegate, come accaduto per quasi tutta la stagione. Al netto di malaugurati infortuni e intoppi, però, le scelte di Inzaghi per Milan-Inter sono quasi scontate. Mentre Stefano Pioli dovrà fare i conti con alcuni infortuni e la sfida di Europa League di domani, che potrebbe risucchiare energie ad alcuni calciatori, l’allenatore nerazzurro è certo, finora, di poter contare sui suoi undici fedelissimi. Inzaghi, infatti, raramente ha stupito con colpi di teatro, soprattutto nelle sfide di campionato reputate più importanti, proprio come potrebbe essere il derby di lunedì, primo match-point scudetto.

Dumfries o Darmian in Milan-Inter? Tre indizi per scoprirlo

INCOGNITA – L’unica incognita alla quale Inzaghi ha ?abituato i suoi tifosi è quella riguardante la fascia destra. In Milan-Inter, probabilmente, potrebbe ripetersi lo stesso ballottaggio, che potremmo definire simpaticamente ‘La doppia D’. Denzel Dumfries o Matteo Darmian? Solo uno dei due si aggiudicherà la maglia da titolare nel derby, mentre l’altro potrà inserirsi a partita in corso come quasi di consueto.

TRE INDIZI – Per arrivare a una semi-risposta al quesito Dumfries o Darmian prima di scoprirlo direttamente dalle formazioni ufficiali di Milan-Inter, analizzare le partite nerazzurre del mese d’aprile potrebbe aiutare. Nell’ultima batteria di tre partite, infatti, Inzaghi ha scelto di alternare perfettamente i due centrocampisti. A San Siro contro l’Empoli Darmian ha preso il comando della fascia destra dal 1′. A Udine, invece, ha vinto il ballottaggio Dumfries. L’olandese, però, si è accomodato in panchina nella terza ed ultima sfida disputata dai nerazzurri, lasciando il posto all’italiano contro il Cagliari. Se il detto “Tre indizi fanno una prova”, dunque, non sarebbe sbagliato pensare che in Milan-Inter sarà l’olandese Dumfries ad essere rilanciato come titolare da Inzaghi.