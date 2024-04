Inter e Milan, il destino ha giocato la sua carta! Quanti incastri

L’Inter è ad un passo dallo scudetto della seconda stella che potrebbe arrivare già contro il Milan. L’attesa è tutta su questa stracittadina che solo per purissimo caso si è trasformata nel primo match-point tricolore: tra un articolo e l’altro sulla festa scudetto, in mezzo ci sono le due squadre che vivono momenti opposti

DESTINO – L’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal 2-2 casalingo con il Cagliari, si appresta ad affrontare il primo match-point scudetto e proprio contro il Milan. Va da sé che la stracittadina, già di per sé molto attesa, diventa per svariati motivi il centro del mondo e dell’attenzione mediatica. Che la seconda stella nerazzurra possa arrivare proprio contro i cugini, che ambivano allo stesso traguardo, è più un caso che altro. Diciamo che il destino ha giocato la sua carta e l’ha giocata decisamente bene. E pensare che se i rossoneri avessero vinto con il Sassuolo staremmo parlando di un derby sempre molto atteso, ma non potenzialmente ‘storico’.

Inter e Milan, l’attenzione mediatica è tutta sulla possibile festa nerazzurra: ma qualcuno ha analizzato il momento delle due squadre?

L’attenzione mediatica è alle stelle e capiamo anche il perché. Tra un articolo e l’altro sulla festa scudetto – tra ipotesi di concerti, nuovi inni e quant’altro -, ci sarebbero le due squadre che vivono momenti diametralmente opposti. Da una parte appunto l’Inter che nelle ultime partite ha dato un po’ l’impressione di essere meno attenta del solito e dall’altra il Milan, che fino alla sconfitta con la Roma nella sfida di andata dei quarti di Europa League sembrava una squadra ritrovata e rinnovata.

Stefano Pioli è stato rimesso in discussione, tanto che Roma e Inter potrebbero decidere il suo futuro a Milano. Sta certamente meglio Simone Inzaghi che deve solo concretizzare il discorso scudetto per dare via alla festa e pensare poi, in seconda battuta, al rinnovo del contratto. I rossoneri domani (giovedì) proveranno a ribaltare il risultato contro i giallorossi all’Olimpico e solo dopo penseranno a come rovinare la festa all’Inter. Chiaramente, un’eventuale passaggio del turno darebbe coraggio al Milan, che certamente vuole evitare la sesta sconfitta consecutiva contro i rivali cittadini. E l’Inter lo sa. Motivazioni differenti, ma altrettanto forti: il derby riserva sempre sorprese, anche quando potrebbe sembrare ‘banale’.