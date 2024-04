Inter, si pianifica la festa scudetto: due scenari e nuovo inno! − SM

L’Inter pianifica la festa per il suo ventesimo scudetto, che potrebbe già arrivare lunedì sera contro il Milan. I dirigenti sono a stretto contatto con la Prefettura di Milano per organizzare il tutto. Si parla anche di un nuovo inno.

PROGRAMMAZIONE FESTA SCUDETTO − Al netto della scaramanzia, l’Inter è ormai ad un passo dalla vittoria del suo ventesimo scudetto. Già contro il Milan, vincendo il derby di lunedì 22, i nerazzurri potranno laurearsi campioni d’Italia. Come riferisce Sport Mediaset, sono in ballo due importanti scenari. Se l’Inter dovesse ottenere la matematica proprio nel derby, allora la festa scatterebbe il giorno dopo: martedì 23 il bus scoperto da San Siro fino al Duomo. Qui saluti ai tifosi dalla Terrazza 21 e Dj set. Se invece, il tutto fosse rinviato al match contro il Torino, dove i nerazzurri giocheranno davanti ad un San Siro in festa e praticamente già sold-out, l’Inter chiederebbe di giocare alle 15 di domenica per far partire la festa subito dopo. Inoltre, ci sarà un grande concerto con l’arrivo di grandi artisti legati all’Inter. In più, conclude Sport Mediaset, è atteso anche un nuovo inno, dopo I’M Inter lanciato per la vittoria dello scudetto del 2021.