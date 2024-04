Inter-Torino, San Siro a festa e biglietti a ruba: last call ma non per tutti

Stanno andando a ruba i biglietti di Inter-Torino, match che si disputerà nel weekend del 27-28 aprile. San Siro è quasi sold-out, ma c’è ancora un’ultima chiamata.

LAST CALL − Inter-Torino sarà la penultima sfida della stagione per i nerazzurri a San Siro. Anche se la data e l’ora non sono ancora state confermate, per il match della 34ª giornata il Meazza è già quasi sold out. Le vendite iniziate negli scorsi giorni hanno registrato come sempre una richiesta altissima da parte dei tifosi nerazzurri, con disponibilità esaurite in poche ore: la partecipazione sarà straordinaria, per un’atmosfera indimenticabile. Da oggi mercoledì 17 aprile alle 12:00 saranno in vendita gli ultimi biglietti per assistere al match. Le quantità sono molto limitate e solo alcuni tifosi potranno accedere: gli abbonati alla stagione 2023/2024, per un massimo di 2 biglietti; i Soci Inter Club, per un massimo di 2 biglietti purché tutti quanti i soci coinvolti siano attivi nella stagione in corso.